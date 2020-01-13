|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35
Vorlon написав: Slx написав:
Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.
Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки
У вас смартфон совсем старый?
все относительно
у вас отпечаток?- смартфон совсем старый
почему не фейс ид
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2449
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:08
Такая же картина после обновления всё послетало и смс не ходит
-
БОБЁР
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 31.01.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80627
|9516407
|
|
|1790
|8113
|
|
|15001
|2076531
|
|