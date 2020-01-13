все относительно
у вас отпечаток?- смартфон совсем старый
почему не фейс ид
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:06
Vadim V
Просто повторяется история аналогичная картам от Мони. К примеру, Авис в Мальпензе отказался невзирая на открытый кредит и собственные средства. Их система выдачи воспринимает только те карты, где бин кредитки и ищи машину где хошь, твои проблемы. С отелями тоже были попадания, когда заказываешь не через БукингХотелс, но напрямую.
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Такая же картина после обновления всё послетало и смс не ходит
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Можно ли депо форварда по окончании отправить на КДВ привата без лимитов в пределах фонда? Или нужно будет доить чужие банкоматы по 1-2к? Живу в райцентре, из банков есть приват, ощад, газмяс, аваль
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:04
Мне тоже после заявки на кредитку Юнекс банка просто достали таким же точно спамом. Сразу на следующий день начали предлагать кеш кредиты с разных контор. Пришлось их в телефоне блокировать, как блох.
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:10
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:12
не кидайте тапками... Деньги по Р2Р сервисом Форвард банка заброшены на Банк в Кармане сегодня в 19.30. Процент начнет капать с завтра или с послезавтра?!
Додано: Пон 13 січ, 2020 20:31
Про прОцент не скажу...а чому не на КОКО?
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