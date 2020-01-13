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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3709371037113712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35

  Vorlon написав:
  Slx написав:Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.

Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки :) У вас смартфон совсем старый? :roll:

все относительно
у вас отпечаток?- смартфон совсем старый
почему не фейс ид :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:06

Vadim V
Просто повторяется история аналогичная картам от Мони. К примеру, Авис в Мальпензе отказался невзирая на открытый кредит и собственные средства. Их система выдачи воспринимает только те карты, где бин кредитки и ищи машину где хошь, твои проблемы. С отелями тоже были попадания, когда заказываешь не через БукингХотелс, но напрямую.
DeepFly
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Такая же картина после обновления всё послетало и смс не ходит
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Можно ли депо форварда по окончании отправить на КДВ привата без лимитов в пределах фонда? Или нужно будет доить чужие банкоматы по 1-2к? Живу в райцентре, из банков есть приват, ощад, газмяс, аваль
tavs
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:04

  ramzes4 написав:
  Алфавит написав:Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.

После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.

Думайте.

Подтверждаю. У меня абсолютно аналогичная ситуация.
Кстати, и в Юнекс подавал в +- то же время. Сложно сказать, кто из них виноват.

Мне тоже после заявки на кредитку Юнекс банка просто достали таким же точно спамом. Сразу на следующий день начали предлагать кеш кредиты с разных контор. Пришлось их в телефоне блокировать, как блох.
Alessandr1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:10

  БОБЁР написав:Такая же картина после обновления всё послетало и смс не ходит

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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:12

не кидайте тапками... Деньги по Р2Р сервисом Форвард банка заброшены на Банк в Кармане сегодня в 19.30. Процент начнет капать с завтра или с послезавтра?!
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:31

  novichok написав:не кидайте тапками... Деньги по Р2Р сервисом Форвард банка заброшены на Банк в Кармане сегодня в 19.30. Процент начнет капать с завтра или с послезавтра?!

Про прОцент не скажу...а чому не на КОКО?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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