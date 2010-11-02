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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35
Vorlon написав: Slx написав:
Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.
Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки
У вас смартфон совсем старый?
все относительно
у вас отпечаток?- смартфон совсем старый
почему не фейс ид
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:06
Vadim V
Просто повторяется история аналогичная картам от Мони. К примеру, Авис в Мальпензе отказался невзирая на открытый кредит и собственные средства. Их система выдачи воспринимает только те карты, где бин кредитки и ищи машину где хошь, твои проблемы. С отелями тоже были попадания, когда заказываешь не через БукингХотелс, но напрямую.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:08
Такая же картина после обновления всё послетало и смс не ходит
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Додано: Пон 13 січ, 2020 19:45
Можно ли депо форварда по окончании отправить на КДВ привата без лимитов в пределах фонда? Или нужно будет доить чужие банкоматы по 1-2к? Живу в райцентре, из банков есть приват, ощад, газмяс, аваль
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:04
ramzes4 написав: Алфавит написав:
Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.
После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.
Думайте.
Подтверждаю. У меня абсолютно аналогичная ситуация.
Кстати, и в Юнекс подавал в +- то же время. Сложно сказать, кто из них виноват.
Мне тоже после заявки на кредитку Юнекс банка просто достали таким же точно спамом. Сразу на следующий день начали предлагать кеш кредиты с разных контор. Пришлось их в телефоне блокировать, как блох.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:10
БОБЁР написав:
Такая же картина после обновления всё послетало и смс не ходит
Ні – паролям! Авторизуйтесь в додатку за допомогою простого коду з 4-х цифр, який вам легко запам'ятати
*Зверніть увагу: якщо у вас увімкнена біометрична аутентифікація - її потрібно ввімкнути ще раз при встановленні коду
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:12
не кидайте тапками... Деньги по Р2Р сервисом Форвард банка заброшены на Банк в Кармане сегодня в 19.30. Процент начнет капать с завтра или с послезавтра?!
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novichok
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Додано: Пон 13 січ, 2020 20:31
novichok написав:
не кидайте тапками... Деньги по Р2Р сервисом Форвард банка заброшены на Банк в Кармане сегодня в 19.30. Процент начнет капать с завтра или с послезавтра?!
Про прОцент не скажу...а чому не на КОКО?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 21:35
vpchelko написав:
После обновление не могу авторизоваться по отпечатку пальца в мобильном приложении. Не могу найти где это включать.
В настройках приложения надо перейти на использование ПИН и после появиться возможность входить по отпечатку.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 04:34
Flamingo написав:
- Это Форвард-банк мы Вам хотим предложить кредит наличными...
- Вы что смеетесь - позавчера мне отказались дать кредитку из-за отсутствия офи-трудоустройства на меньшую сумму? Что поменялось?
- Да, ну это ж решение принимаем не мы, а комитет...
- Девушка, понимаете мне кредит наличными точно не нужен
, официально трудоустраиваться я не собираюсь, поскольку имеющихся у меня средств мне вполне достаточно, и если посмотрите мою кредитную историю то увидите что с 2008 года, когда у меня появилась самая первая кредитка, я из грейса не выпадал ни разу, поэтому и КоКо по сути мне нужна была ради кэшбека...
они по этой схеме не первые,
практически один к одному и не только в этом банке
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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