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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3710371137123713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:02

  MASolomko написав:В настройках приложения надо перейти на использование ПИН и после появиться возможность входить по отпечатку.

Мда... я вообще-то не собирался использовать какой-то пинкод вместо пароля.

Ж@по-рукие менеждеры.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:22

>>я из грейса не выпадал ни разу,

ета черная метка :)
банку потрібні інші.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:25

  Vorlon написав:Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки :) У вас смартфон совсем старый? :roll:

Он у меня непродуманный. NFC есть, но сканера и 2-симника нет, хоть и типа 17го года. Менять не планирую еще год минимум, так что пускай разрабы пилят под вс5 категории населения.
Slx
 
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