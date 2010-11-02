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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:02
MASolomko написав:
В настройках приложения надо перейти на использование ПИН и после появиться возможность входить по отпечатку.
Мда... я вообще-то не собирался использовать какой-то пинкод вместо пароля.
Ж@по-рукие менеждеры.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 07:22
>>я из грейса не выпадал ни разу,
ета черная метка
банку потрібні інші.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 07:25
Vorlon написав:
Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки
У вас смартфон совсем старый?
Он у меня непродуманный. NFC есть, но сканера и 2-симника нет, хоть и типа 17го года. Менять не планирую еще год минимум, так что пускай разрабы пилят под вс5 категории населения.
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