Мда... я вообще-то не собирался использовать какой-то пинкод вместо пароля.
Ж@по-рукие менеждеры.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 07:02
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:22
>>я из грейса не выпадал ни разу,
ета черная метка
банку потрібні інші.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:25
Додано: Вів 14 січ, 2020 07:45
Наразі виглядає (принаймні у додатку), що після закінчення депо можна лише на картку Форварда направити, а з неї вже далі куди і як хочеш з відповідними лімітами. З іншого боку СЕП здається вирішує цю проблему...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:13
и в чем радость?
кому влом было входить по паролям на своем смарте - есть сканер отпечатков.
а как теперь входить на чужих девайсах?
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:33
Докладываю, 11 числа по кредитке коко прошел рд, никаких комиссий не сняли. Все как и описывала воллена71. Получается, что тех, кто собирается сидеть безвылазно в грейсе, пункт 17 тарифов не касается никак.
Пы.сы. Большое спасибо неизвестному форумчанину, оформившему карту по моей ссылке
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Теж передаю велике дякую форумчанам, які скористались реферальним посилання в підписі. Надіюсь що Фарс всім все платить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:44
Совершенно верно
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
підкажіть, як швидко розглядають зміну ліміту по заявленіюв відділенні? і як повідомляють якщо не підвищили - дивитися тільки за сумою на карті або подзвонять?
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