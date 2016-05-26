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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3711371237133714>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:02

  MASolomko написав:В настройках приложения надо перейти на использование ПИН и после появиться возможность входить по отпечатку.

Мда... я вообще-то не собирался использовать какой-то пинкод вместо пароля.

Ж@по-рукие менеждеры.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:22

>>я из грейса не выпадал ни разу,

ета черная метка :)
банку потрібні інші.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:25

  Vorlon написав:Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки :) У вас смартфон совсем старый? :roll:

Он у меня непродуманный. NFC есть, но сканера и 2-симника нет, хоть и типа 17го года. Менять не планирую еще год минимум, так что пускай разрабы пилят под вс5 категории населения.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 07:45

  tavs написав:Можно ли депо форварда по окончании отправить на КДВ привата без лимитов в пределах фонда? Или нужно будет доить чужие банкоматы по 1-2к? Живу в райцентре, из банков есть приват, ощад, газмяс, аваль

Наразі виглядає (принаймні у додатку), що після закінчення депо можна лише на картку Форварда направити, а з неї вже далі куди і як хочеш з відповідними лімітами. З іншого боку СЕП здається вирішує цю проблему...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:13

  Slx написав:Тоже выражаю благодарность за нормальный вход в приложение по пину вместо пароля из 10+ символов и 6-значного СМС-кода без авто-ввода с него. Я это просил 2 недели назад через приложуху, мне даже ответили по эл.почте отмазкой, что мол так нужно. Но видимо таки мониторят запросы клиентов.
Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно. Жаль только что нельзя свайпом удалить с главной страницы новости и платежи отображаются редкие вместо ВСЕХ операций.

и в чем радость?
кому влом было входить по паролям на своем смарте - есть сканер отпечатков.
а как теперь входить на чужих девайсах?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:33

  Stringer написав:Не, ну человек выше убедил, что кредитка коко отличается от всех остальных кредиток форварда, и что те 0,5 % в тарифах не снимается каждую рд, а это типа омп, который надо внести после рд, чтобы первый грейс для первой покупки был 90 дней.
Вот у меня первый рд завтра, сегодня собирался погашать, но после вчерашней дискуссии решил рискнуть парой сотен и проверить. Во вторник отпишусь

Докладываю, 11 числа по кредитке коко прошел рд, никаких комиссий не сняли. Все как и описывала воллена71. Получается, что тех, кто собирается сидеть безвылазно в грейсе, пункт 17 тарифов не касается никак.
Пы.сы. Большое спасибо неизвестному форумчанину, оформившему карту по моей ссылке
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Пы.сы. Большое спасибо неизвестному форумчанину, оформившему карту по моей ссылке

Теж передаю велике дякую форумчанам, які скористались реферальним посилання в підписі. Надіюсь що Фарс всім все платить. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:44

  andreyiskra написав:Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?

Совершенно верно
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

підкажіть, як швидко розглядають зміну ліміту по заявленіюв відділенні? і як повідомляють якщо не підвищили - дивитися тільки за сумою на карті або подзвонять?
Basilio2020
 
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