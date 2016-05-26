Stringer написав:Не, ну человек выше убедил, что кредитка коко отличается от всех остальных кредиток форварда, и что те 0,5 % в тарифах не снимается каждую рд, а это типа омп, который надо внести после рд, чтобы первый грейс для первой покупки был 90 дней. Вот у меня первый рд завтра, сегодня собирался погашать, но после вчерашней дискуссии решил рискнуть парой сотен и проверить. Во вторник отпишусь
Докладываю, 11 числа по кредитке коко прошел рд, никаких комиссий не сняли. Все как и описывала воллена71. Получается, что тех, кто собирается сидеть безвылазно в грейсе, пункт 17 тарифов не касается никак. Пы.сы. Большое спасибо неизвестному форумчанину, оформившему карту по моей ссылке
Внимание! Пару копеек за льготный период (0,001%годовых) на суммах ~больше 10тыс добавляется.
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