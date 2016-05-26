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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3711371237133714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:45

  Stringer написав:
  Stringer написав:Не, ну человек выше убедил, что кредитка коко отличается от всех остальных кредиток форварда, и что те 0,5 % в тарифах не снимается каждую рд, а это типа омп, который надо внести после рд, чтобы первый грейс для первой покупки был 90 дней.
Вот у меня первый рд завтра, сегодня собирался погашать, но после вчерашней дискуссии решил рискнуть парой сотен и проверить. Во вторник отпишусь

Докладываю, 11 числа по кредитке коко прошел рд, никаких комиссий не сняли. Все как и описывала воллена71. Получается, что тех, кто собирается сидеть безвылазно в грейсе, пункт 17 тарифов не касается никак.
Пы.сы. Большое спасибо неизвестному форумчанину, оформившему карту по моей ссылке

Внимание! Пару копеек за льготный период (0,001%годовых) на суммах ~больше 10тыс добавляется.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:52

  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?

Совершенно верно

перед вторым рд 11.02 что будете гасить? траты декабря и января? или только декабря?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:15

  andreyiskra написав:
  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?

Совершенно верно

перед вторым рд 11.02 что будете гасить? траты декабря и января? или только декабря?

Конечно декабря, а январские в феврале ... и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как быстро Минфин выплачивает бонус?
andreyiskra
 
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