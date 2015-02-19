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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:52
Stringer написав: andreyiskra написав:
Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?
Совершенно верно
перед вторым рд 11.02 что будете гасить? траты декабря и января? или только декабря?
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andreyiskra
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:15
andreyiskra написав: Stringer написав: andreyiskra написав:
Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?
Совершенно верно
перед вторым рд 11.02 что будете гасить? траты декабря и января? или только декабря?
Конечно декабря, а январские в феврале ... и т.д.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:22
Как быстро Минфин выплачивает бонус?
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andreyiskra
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:25
andreyiskra написав:
Как быстро Минфин выплачивает бонус?
В течении месяца.
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jay2004
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:26
andreyiskra написав:
Как быстро Минфин выплачивает бонус?
Майже через 30 днів.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:59
Basilio2020 написав:
підкажіть, як швидко розглядають зміну ліміту по заявленіюв відділенні? і як повідомляють якщо не підвищили - дивитися тільки за сумою на карті або подзвонять?
На третий день отправили почтой письмо. Читайте выше. Звонить никто не будет.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:58
По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?
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maxstar
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:41
maxstar написав:
По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?
По своим на момент списания.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:10
maxstar написав:
По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?
В тугріках з 2-го по 8 січня курс був дуже поганий. Гірше від поганого курсу Альфи. ПО долару/євро картковий курс є на сайті.
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