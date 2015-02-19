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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3711371237133714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:52

  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?

Совершенно верно

перед вторым рд 11.02 что будете гасить? траты декабря и января? или только декабря?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:15

  andreyiskra написав:
  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Stringer, вы получили карту 11.12 и перед первым рд 11.01 не погашали траты декабря и ни каких-либо комиссий не списал банк?

Совершенно верно

перед вторым рд 11.02 что будете гасить? траты декабря и января? или только декабря?

Конечно декабря, а январские в феврале ... и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как быстро Минфин выплачивает бонус?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:25

  andreyiskra написав:Как быстро Минфин выплачивает бонус?


В течении месяца.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:26

  andreyiskra написав:Как быстро Минфин выплачивает бонус?

Майже через 30 днів.
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  Basilio2020 написав:підкажіть, як швидко розглядають зміну ліміту по заявленіюв відділенні? і як повідомляють якщо не підвищили - дивитися тільки за сумою на карті або подзвонять?

На третий день отправили почтой письмо. Читайте выше. Звонить никто не будет.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?
maxstar
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:41

  maxstar написав:По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?


По своим на момент списания.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:10

  maxstar написав:По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?

В тугріках з 2-го по 8 січня курс був дуже поганий. Гірше від поганого курсу Альфи. ПО долару/євро картковий курс є на сайті.
Кочевник
 
Повідомлень: 1244
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