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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:28
Кочевник написав: maxstar написав:
По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?
В тугріках з 2-го по 8 січня курс був дуже поганий. Гірше від поганого курсу Альфи. ПО долару/євро картковий курс є на сайті.
Ракета взлетала.
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Вів 14 січ, 2020 20:14
sens