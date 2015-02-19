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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3712371337143715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:28

  Кочевник написав:
  maxstar написав:По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?

В тугріках з 2-го по 8 січня курс був дуже поганий. Гірше від поганого курсу Альфи. ПО долару/євро картковий курс є на сайті.

Ракета взлетала.
rollo
 
Повідомлень: 278
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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  #<1 ... 3712371337143715
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