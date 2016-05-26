RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3712371337143715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:28

  Кочевник написав:
  maxstar написав:По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?

В тугріках з 2-го по 8 січня курс був дуже поганий. Гірше від поганого курсу Альфи. ПО долару/євро картковий курс є на сайті.

Ракета взлетала.
rollo
 
Повідомлень: 278
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:35

Stringer это я себе цыпу оформлял по рефералке. Только дали не сто гривен, но́ 80.50. жлободром...
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 617
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчора отримав карту коко дебитову виза. Оформлення таке довге ще зразок підпису хотіли, вроді НБУ відмінили це. За час користування винекло декілька питань:
1. По карті 3D секюрити немає? оплачував в інтернеті оплата відразу іде без ніякого підтвердження, якось тримати велику суму на карті зась.
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
3. При оформленні карти відмовився від смс інформування. Потім в інтернет банкінг включив пуш повідомлення, так і ніякі повідомлення про оплату не приходить (телефон ксиаоми)
4. А ліміт на інтернет оплату теж ніде не знайшов.
rosstikf
 
Повідомлень: 41
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rosstikf написав:1. По карті 3D секюрити немає? оплачував в інтернеті оплата відразу іде без ніякого підтвердження, якось тримати велику суму на карті зась.
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
3. При оформленні карти відмовився від смс інформування. Потім в інтернет банкінг включив пуш повідомлення, так і ніякі повідомлення про оплату не приходить (телефон ксиаоми)
4. А ліміт на інтернет оплату теж ніде не знайшов.

1. Вроде есть.
2. Такой, как в моно, приват нет.
3. Надо включить и СМС-информаирование и пуши.
4. В Управление лимитами.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 404
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:22

  rosstikf написав:2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?


Нічого корисного? :?
Вы ее с какой целью формирутете тогда?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3042
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Aps написав:
  rosstikf написав:2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?


Нічого корисного? :?
Вы ее с какой целью формирутете тогда?
Після користування моно де вся виписка зрозуміла. Тут відкрив є тільки проведенні платежі. А покупки які ще не проведенні їх нема.
rosstikf
 
Повідомлень: 41
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3712371337143715
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Daswer, greenozon, ingtrans, sens, stryzhko і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8065, 8066, 8067
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80667 9521520
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 09:12
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1502, 1503, 1504
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15037 2079667
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 09:02
Ferlakur
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 38, 39, 40
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
397 48878
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 05:05
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16094)
15.01.2020 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.