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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:28
Кочевник написав: maxstar написав:
По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?
В тугріках з 2-го по 8 січня курс був дуже поганий. Гірше від поганого курсу Альфи. ПО долару/євро картковий курс є на сайті.
Ракета взлетала.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:35
Stringer это я себе цыпу оформлял по рефералке. Только дали не сто гривен, но́ 80.50. жлободром...
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:59
Вчора отримав карту коко дебитову виза. Оформлення таке довге ще зразок підпису хотіли, вроді НБУ відмінили це. За час користування винекло декілька питань:
1. По карті 3D секюрити немає? оплачував в інтернеті оплата відразу іде без ніякого підтвердження, якось тримати велику суму на карті зась.
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
3. При оформленні карти відмовився від смс інформування. Потім в інтернет банкінг включив пуш повідомлення, так і ніякі повідомлення про оплату не приходить (телефон ксиаоми)
4. А ліміт на інтернет оплату теж ніде не знайшов.
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rosstikf
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:08
rosstikf написав:
1. По карті 3D секюрити немає? оплачував в інтернеті оплата відразу іде без ніякого підтвердження, якось тримати велику суму на карті зась.
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
3. При оформленні карти відмовився від смс інформування. Потім в інтернет банкінг включив пуш повідомлення, так і ніякі повідомлення про оплату не приходить (телефон ксиаоми)
4. А ліміт на інтернет оплату теж ніде не знайшов.
1. Вроде есть.
2. Такой, как в моно, приват нет.
3. Надо включить и СМС-информаирование и пуши.
4. В Управление лимитами.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:22
rosstikf написав:
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного
, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
Нічого корисного?
Вы ее с какой целью формирутете тогда?
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:28
Aps написав:
rosstikf написав:
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного
, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
Нічого корисного?
Вы ее с какой целью формирутете тогда?
Після користування моно де вся виписка зрозуміла. Тут відкрив є тільки проведенні платежі. А покупки які ще не проведенні їх нема.
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rosstikf
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