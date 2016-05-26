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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3713371437153716>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:28

  Кочевник написав:
  maxstar написав:По яким курсам вони проводять покупки на зарубіжних магазинах?

В тугріках з 2-го по 8 січня курс був дуже поганий. Гірше від поганого курсу Альфи. ПО долару/євро картковий курс є на сайті.

Ракета взлетала.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:35

Stringer это я себе цыпу оформлял по рефералке. Только дали не сто гривен, но́ 80.50. жлободром...
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчора отримав карту коко дебитову виза. Оформлення таке довге ще зразок підпису хотіли, вроді НБУ відмінили це. За час користування винекло декілька питань:
1. По карті 3D секюрити немає? оплачував в інтернеті оплата відразу іде без ніякого підтвердження, якось тримати велику суму на карті зась.
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
3. При оформленні карти відмовився від смс інформування. Потім в інтернет банкінг включив пуш повідомлення, так і ніякі повідомлення про оплату не приходить (телефон ксиаоми)
4. А ліміт на інтернет оплату теж ніде не знайшов.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  rosstikf написав:1. По карті 3D секюрити немає? оплачував в інтернеті оплата відразу іде без ніякого підтвердження, якось тримати велику суму на карті зась.
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
3. При оформленні карти відмовився від смс інформування. Потім в інтернет банкінг включив пуш повідомлення, так і ніякі повідомлення про оплату не приходить (телефон ксиаоми)
4. А ліміт на інтернет оплату теж ніде не знайшов.

1. Вроде есть.
2. Такой, как в моно, приват нет.
3. Надо включить и СМС-информаирование и пуши.
4. В Управление лимитами.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:22

  rosstikf написав:2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?


Нічого корисного? :?
Вы ее с какой целью формирутете тогда?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Aps написав:
  rosstikf написав:2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?


Нічого корисного? :?
Вы ее с какой целью формирутете тогда?
Після користування моно де вся виписка зрозуміла. Тут відкрив є тільки проведенні платежі. А покупки які ще не проведенні їх нема.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:47

  rosstikf написав:Після користування моно де вся виписка зрозуміла. Тут відкрив є тільки проведенні платежі. А покупки які ще не проведенні їх нема.


Тут весьма информативная выписка по счету. Есть входящий и исходящий остаток, обороты, даты совершениия операций и проведения их по счету.
Да нет холдов, но это ведь выписка по счету, а не список операций по карте.
Вот а тот список конечно могли бы в приложении и прикрутить.
Заодно и МСС там отображать. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:51

Фарс останнім часом покращень багато зробив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:17

  Квесторе_поверніться написав:Фарс останнім часом покращень багато зробив.

Да! И это очень удивительно, когда они только выпустили это приложение, это было такое полное овно, что я даже все деньги вывел с форварда, а потом через пару месяцев обнаружил, что они потихонечку, без всяких громких реляций, почти все довели до ума...
не то что какие нибудь алкины смузисты
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне Форвард, в отличие от Таси, сразу налил. Тут я поступил по-другому, никаких своих средств и депо не заводил, только выпустил кредитку, а на следующий день дебетку.
В выписке присутствует столбец кешбек, но он нулевой или это мне по супермаркету не налили?
Как вы гасите кредитку на РД, тупо выводите ее в 0 или гасите только сумму трат предыдущего месяца? Сообщения форумчан читал, но точно не понял.
Water
 
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