Ракета взлетала.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:28
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:35
Stringer это я себе цыпу оформлял по рефералке. Только дали не сто гривен, но́ 80.50. жлободром...
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вчора отримав карту коко дебитову виза. Оформлення таке довге ще зразок підпису хотіли, вроді НБУ відмінили це. За час користування винекло декілька питань:
1. По карті 3D секюрити немає? оплачував в інтернеті оплата відразу іде без ніякого підтвердження, якось тримати велику суму на карті зась.
2. Де тут виписка, в додатку знайшов виписку яку треба завантажити в пдф файли але там нічого нема корисного, тут нормальної виписки як в моно, приват є?
3. При оформленні карти відмовився від смс інформування. Потім в інтернет банкінг включив пуш повідомлення, так і ніякі повідомлення про оплату не приходить (телефон ксиаоми)
4. А ліміт на інтернет оплату теж ніде не знайшов.
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
1. Вроде есть.
2. Такой, как в моно, приват нет.
3. Надо включить и СМС-информаирование и пуши.
4. В Управление лимитами.
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:22
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Після користування моно де вся виписка зрозуміла. Тут відкрив є тільки проведенні платежі. А покупки які ще не проведенні їх нема.
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:47
Тут весьма информативная выписка по счету. Есть входящий и исходящий остаток, обороты, даты совершениия операций и проведения их по счету.
Да нет холдов, но это ведь выписка по счету, а не список операций по карте.
Вот а тот список конечно могли бы в приложении и прикрутить.
Заодно и МСС там отображать. )
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:51
Фарс останнім часом покращень багато зробив.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:17
Да! И это очень удивительно, когда они только выпустили это приложение, это было такое полное овно, что я даже все деньги вывел с форварда, а потом через пару месяцев обнаружил, что они потихонечку, без всяких громких реляций, почти все довели до ума...
не то что какие нибудь алкины смузисты
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне Форвард, в отличие от Таси, сразу налил. Тут я поступил по-другому, никаких своих средств и депо не заводил, только выпустил кредитку, а на следующий день дебетку.
В выписке присутствует столбец кешбек, но он нулевой или это мне по супермаркету не налили?
Как вы гасите кредитку на РД, тупо выводите ее в 0 или гасите только сумму трат предыдущего месяца? Сообщения форумчан читал, но точно не понял.
|