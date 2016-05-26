Квесторе_поверніться написав:Фарс останнім часом покращень багато зробив.
Да! И это очень удивительно, когда они только выпустили это приложение, это было такое полное овно, что я даже все деньги вывел с форварда, а потом через пару месяцев обнаружил, что они потихонечку, без всяких громких реляций, почти все довели до ума... не то что какие нибудь алкины смузисты
І правильну КОКОкредит карту запустив, без комісій які здирав Фарс по майже всіх своїх попередніх кредитках.
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rosstikf написав:Після користування моно де вся виписка зрозуміла. Тут відкрив є тільки проведенні платежі. А покупки які ще не проведенні їх нема.
Тут весьма информативная выписка по счету. Есть входящий и исходящий остаток, обороты, даты совершениия операций и проведения их по счету. Да нет холдов, но это ведь выписка по счету, а не список операций по карте. Вот а тот список конечно могли бы в приложении и прикрутить. Заодно и МСС там отображать. )
Тільки немає суми у валюті транзакції. І ідентифікатора торгової точки.
Квесторе_поверніться написав:Фарс останнім часом покращень багато зробив.
Да! И это очень удивительно, когда они только выпустили это приложение, это было такое полное овно, что я даже все деньги вывел с форварда, а потом через пару месяцев обнаружил, что они потихонечку, без всяких громких реляций, почти все довели до ума... не то что какие нибудь алкины смузисты
І правильну КОКОкредит карту запустив, без комісій які здирав Фарс по майже всіх своїх попередніх кредитках.
Это второе глобальное удивление! Я честно говоря до последнего не верил, что форвард перестал мелочь сшибать с кредиток
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Ваші підписи неправильні. Там або 50 грязними або 100 грязними в залежності від дебібКОКО чи кредітКОКО.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.