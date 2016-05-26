RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3713371437153716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:43

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс останнім часом покращень багато зробив.

Да! И это очень удивительно, когда они только выпустили это приложение, это было такое полное овно, что я даже все деньги вывел с форварда, а потом через пару месяцев обнаружил, что они потихонечку, без всяких громких реляций, почти все довели до ума...
не то что какие нибудь алкины смузисты

І правильну КОКОкредит карту запустив, без комісій які здирав Фарс по майже всіх своїх попередніх кредитках.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31415
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Water написав:В выписке присутствует столбец кешбек, но он нулевой или это мне по супермаркету не налили?

К сожалению, кэшбэк за покупки в этом столбце не отображается. Он нигде не отображается.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:47

  Aps написав:
  rosstikf написав:Після користування моно де вся виписка зрозуміла. Тут відкрив є тільки проведенні платежі. А покупки які ще не проведенні їх нема.


Тут весьма информативная выписка по счету. Есть входящий и исходящий остаток, обороты, даты совершениия операций и проведения их по счету.
Да нет холдов, но это ведь выписка по счету, а не список операций по карте.
Вот а тот список конечно могли бы в приложении и прикрутить.
Заодно и МСС там отображать. )

Тільки немає суми у валюті транзакції. І ідентифікатора торгової точки.
Кочевник
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 16.02.17
Подякував: 215 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:15

  Квесторе_поверніться написав:
  arkavs написав:
Не кешбек! Доп. проценты на депо. Акция была до 31.12.2019 - "+0.25/0.5 до депозиту" при открытии онлайн с карты другого банка

аХцію продовжили до кінця березня.

Где про это на сайте?
andreyiskra
 
Повідомлень: 846
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:26

andreyiskra

остання сторінка тут

https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7182
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс останнім часом покращень багато зробив.

Да! И это очень удивительно, когда они только выпустили это приложение, это было такое полное овно, что я даже все деньги вывел с форварда, а потом через пару месяцев обнаружил, что они потихонечку, без всяких громких реляций, почти все довели до ума...
не то что какие нибудь алкины смузисты

І правильну КОКОкредит карту запустив, без комісій які здирав Фарс по майже всіх своїх попередніх кредитках.

Это второе глобальное удивление! Я честно говоря до последнего не верил, что форвард перестал мелочь сшибать с кредиток
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Water написав:Как вы гасите кредитку на РД, тупо выводите ее в 0 или гасите только сумму трат предыдущего месяца? Сообщения форумчан читал, но точно не понял.

только за предыдущий месяц.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:21

  anis написав:
  Water написав:Как вы гасите кредитку на РД, тупо выводите ее в 0 или гасите только сумму трат предыдущего месяца? Сообщения форумчан читал, но точно не понял.

только за предыдущий месяц.

Шота мне ваша подпись напоминает 8)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Шота мне ваша подпись напоминает

Ваші підписи неправильні.
Там або 50 грязними або 100 грязними в залежності від дебібКОКО чи кредітКОКО.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31415
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Шота мне ваша подпись напоминает

Ваші підписи неправильні.
Там або 50 грязними або 100 грязними в залежності від дебібКОКО чи кредітКОКО.

Все правильно - так и есть
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3713371437153716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, mihasik, Stringer і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8066, 8067, 8068
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80678 9522208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 12:31
rollo
А-Банк 1 ... 1502, 1503, 1504
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15038 2080057
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 11:29
Flamingo
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 38, 39, 40
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
397 48914
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 05:05
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (361)
15.01.2020 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.