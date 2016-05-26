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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3714371537163717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Ваші підписи неправильні.

Ваш також хибний.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:50

  postal-crazy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ваші підписи неправильні.

Ваш також хибний.

А в чому :?: ...готовий уточнити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:22

  mihasik написав:..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?

Даже если клиент, но оформляет в отделении
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:44

  Stringer написав:
  mihasik написав:..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?

Даже если клиент, но оформляет в отделении

Т е. подавать заявку через форму на сайте и будут такие же ставки?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:56

  mihasik написав:
  Stringer написав:
  mihasik написав:..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?

Даже если клиент, но оформляет в отделении

Т е. подавать заявку через форму на сайте и будут такие же ставки?

Нет. Открывать только в иб или приложении
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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