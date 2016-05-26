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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 12:47
Квесторе_поверніться написав:
Ваші підписи неправильні.
Ваш також хибний.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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postal-crazy
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:50
postal-crazy написав: Квесторе_поверніться написав:
Ваші підписи неправильні.
Ваш також хибний.
А в чому
...готовий уточнити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:14
..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?
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mihasik
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:22
mihasik написав:
..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?
Даже если клиент, но оформляет в отделении
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:44
Stringer написав: mihasik написав:
..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?
Даже если клиент, но оформляет в отделении
Т е. подавать заявку через форму на сайте и будут такие же ставки?
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mihasik
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:56
mihasik написав: Stringer написав: mihasik написав:
..."розміри відсоткових ставок зазначені за умови оформлення вкладу в Інтернет-банку Forward Bank»"
Если не клиент банка, то другие ставки?
Даже если клиент, но оформляет в отделении
Т е. подавать заявку через форму на сайте и будут такие же ставки?
Нет. Открывать только в иб или приложении
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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