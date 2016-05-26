после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:59
Установите ПИН-код на вход, после этого аппликуха предложит активировать вход по отпечатку. Согласен - сделано по дeбильному (аналогично было у а-банки в прошлом году), но такой у них алгоритм ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
|