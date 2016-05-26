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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3715371637173718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:59

  mephala написав:после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?

Установите ПИН-код на вход, после этого аппликуха предложит активировать вход по отпечатку. Согласен - сделано по дeбильному (аналогично было у а-банки в прошлом году), но такой у них алгоритм ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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