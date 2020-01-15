после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?
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Додано: Сер 15 січ, 2020 19:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?
Додано: Сер 15 січ, 2020 19:59
Установите ПИН-код на вход, после этого аппликуха предложит активировать вход по отпечатку. Согласен - сделано по дeбильному (аналогично было у а-банки в прошлом году), но такой у них алгоритм ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фарсик есчо ставки по депо и остатку на карточке снижать планирует?
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не можу активувати Sms-сервіс для подальшого підключення push повідомлень. Активовую в додатку пише успішно активовано. Заново заходжу не активовано. Що робити?
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:43
Надо активировать смс-уведомления либо через горячку, либо в отделении после чего перейти на пуши. Если Вы деактивировали смс уведомления на ГЛ (или изначально не подключали их при открытии карты в отделении) - через приложение их самостоятельно включить невозможно
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 15 січ, 2020 21:45
1. Зайти в декстопну версію.
2. Підключити через теплу нінію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 15 січ, 2020 22:07
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:00
Додано: Чет 16 січ, 2020 10:31
Клиент_
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