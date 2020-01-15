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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3715371637173718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:59

  mephala написав:после обновления слетел вход по отпечатку
как вернуть назад кто то может подсказать?

Установите ПИН-код на вход, после этого аппликуха предложит активировать вход по отпечатку. Согласен - сделано по дeбильному (аналогично было у а-банки в прошлом году), но такой у них алгоритм ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарсик есчо ставки по депо и остатку на карточке снижать планирует?
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не можу активувати Sms-сервіс для подальшого підключення push повідомлень. Активовую в додатку пише успішно активовано. Заново заходжу не активовано. Що робити?
maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:43

  maxstar написав:Не можу активувати Sms-сервіс для подальшого підключення push повідомлень. Активовую в додатку пише успішно активовано. Заново заходжу не активовано. Що робити?


Надо активировать смс-уведомления либо через горячку, либо в отделении после чего перейти на пуши. Если Вы деактивировали смс уведомления на ГЛ (или изначально не подключали их при открытии карты в отделении) - через приложение их самостоятельно включить невозможно
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 21:45

  maxstar написав:Не можу активувати Sms-сервіс для подальшого підключення push повідомлень. Активовую в додатку пише успішно активовано. Заново заходжу не активовано. Що робити?

1. Зайти в декстопну версію.
2. Підключити через теплу нінію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:07

  escobar написав:Фарсик есчо ставки по депо и остатку на карточке снижать планирует?

Типун вам на язык. :|
rollo
 
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  rollo написав:
  escobar написав:Фарсик есчо ставки по депо и остатку на карточке снижать планирует?

Типун вам на язык. :|

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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 10:31

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хуторянка
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