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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Когда Фарсик обычно отправляет СЭПы? Вчера вечером создал платеж и он до сих пор висит со статусом "ожидает".
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:44
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне в данном случае нужна квитанция, а не приход денег.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:48
На наступний день...платіжне доручення є в належності.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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