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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3716371737183719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Когда Фарсик обычно отправляет СЭПы? Вчера вечером создал платеж и он до сих пор висит со статусом "ожидает".
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:44

  Кащей написав:Когда Фарсик обычно отправляет СЭПы? Вчера вечером создал платеж и он до сих пор висит со статусом "ожидает".

Бывает, что деньги уже пришли, а в ИБ все "ожидает". Проверяйте.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне в данном случае нужна квитанция, а не приход денег.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:48

  Кащей написав:Мне в данном случае нужна квитанция, а не приход денег.

На наступний день...платіжне доручення є в належності.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:28

Сейчас статус изменился и квитанция сформировалась.
На наступний день...платіжне доручення є в належності.
На наступний день - уйдет платеж или можно будет увидеть квитанцию?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:39

  Кащей написав:Сейчас статус изменился и квитанция сформировалась.
На наступний день...платіжне доручення є в належності.
На наступний день - уйдет платеж или можно будет увидеть квитанцию?

Платіж в банківський день відправляється день в день.
Платіжне доручення брав в наступний - найшвидше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хто знає, бонус за відкриття з чужої картки для пенсійних депо діє?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:15

  chipmunk написав:Хто знає, бонус за відкриття з чужої картки для пенсійних депо діє?

Діяв.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:41

Сьогодні був в відділенні, якась пані сильно висварювались про валютні депозити із менеджеркою, але деталей не зрозумів.
Основий аргумент баришні - змінились нові положення..
пані показувала якісь документи (депо договір мабуть), але відповідь була непохитна. Нові положення і баста.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?
andreyiskra
 
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