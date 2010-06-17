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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Когда Фарсик обычно отправляет СЭПы? Вчера вечером создал платеж и он до сих пор висит со статусом "ожидает".
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:44
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне в данном случае нужна квитанция, а не приход денег.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:48
На наступний день...платіжне доручення є в належності.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:28
Сейчас статус изменился и квитанция сформировалась.
На наступний день - уйдет платеж или можно будет увидеть квитанцию?
Додано: Чет 16 січ, 2020 14:39
Платіж в банківський день відправляється день в день.
Платіжне доручення брав в наступний - найшвидше.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хто знає, бонус за відкриття з чужої картки для пенсійних депо діє?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:15
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:41
Сьогодні був в відділенні, якась пані сильно висварювались про валютні депозити із менеджеркою, але деталей не зрозумів.
Основий аргумент баришні - змінились нові положення..
пані показувала якісь документи (депо договір мабуть), але відповідь була непохитна. Нові положення і баста.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?
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