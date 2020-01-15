Нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:21
Нет
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:48
А це як - карту сохранять?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приложение, когда создаешь платеж, предлагает сохранить карту "чужого" банка с которой делается перевод. В дальнейшем при оформлении платежа на данную карту или получения денег с нее - вводить ее реквизиту не нужно. В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:57
Карту можно сохранить и без платежа, в меню Карты>Добавить карту.
Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы конечно же правы. Просто как-то не возникало мысли без причины добавить карту в приложение. А вот если все равно надо деньги перевести на карту - тогда другое дело .
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:13
Якщо тягнути на Фарс з карти іншого банку. Пароль Фарсу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:17
А потім ще раз 3Д пароль карти донора?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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