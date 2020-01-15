RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3718371937203721>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:21

  andreyiskra написав:Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?

Нет
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10363
З нами з: 23.01.13
Подякував: 301 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:48

  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?

Нет

А це як - карту сохранять?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31482
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:А це як - карту сохранять?
Приложение, когда создаешь платеж, предлагает сохранить карту "чужого" банка с которой делается перевод. В дальнейшем при оформлении платежа на данную карту или получения денег с нее - вводить ее реквизиту не нужно. В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3778
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:57

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:А це як - карту сохранять?
Приложение, когда создаешь платеж, предлагает сохранить карту "чужого" банка с которой делается перевод. В дальнейшем при оформлении платежа на данную карту или получения денег с нее - вводить ее реквизиту не нужно. В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса

Карту можно сохранить и без платежа, в меню Карты>Добавить карту.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:только один OTP скунса

Мабуть не Фарса а банки карта якої.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31482
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Мабуть не Фарса а банки карта якої.

Нет, именно Форварда.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Карту можно сохранить и без платежа, в меню Карты>Добавить карту.

Вы конечно же правы. Просто как-то не возникало мысли без причины добавить карту в приложение. А вот если все равно надо деньги перевести на карту - тогда другое дело ;).
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3778
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:13

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мабуть не Фарса а банки карта якої.

Нет, именно Форварда.

Якщо тягнути на Фарс з карти іншого банку. Пароль Фарсу?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31482
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Якщо тягнути на Фарс з карти іншого банку. Пароль Фарсу?

Да, пароль Форварда. И даже если еще раз переспросите, то всё равно будет пароль Форварда. :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 420
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:17

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо тягнути на Фарс з карти іншого банку. Пароль Фарсу?

Да, пароль Форварда. И даже если еще раз переспросите, то всё равно будет пароль Форварда. :)

А потім ще раз 3Д пароль карти донора?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31482
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3718371937203721>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, valya і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1699, 1700, 1701
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17000 2414113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 20:34
tarasum
А-Банк 1 ... 1506, 1507, 1508
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15072 2083491
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 20:15
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8073, 8074, 8075
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80747 9529038
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 19:24
ramaz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.