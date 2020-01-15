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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:31
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
А потім ще раз 3Д пароль карти донора?
Flamingo написав:
В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса
Ок. Дякую. Зрозумів. Це нове щось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 16 січ, 2020 20:33
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: andreyiskra написав:
Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?
Нет
А це як - карту сохранять?
Хотел перевести на приват, нажал перевести, а там появился список сохранённых карт, которые раньше сохранял, когда с них пополнял Коко. Потом нашел как ввести номер карты вручную.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 20:41
Квесторе_поверніться написав:
Це нове щось.
Ничего нового. У monobank давно так, у Привата, кажется, тоже так (не помню).
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Чет 16 січ, 2020 19:24
ramaz
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