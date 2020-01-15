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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3718371937203721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:А потім ще раз 3Д пароль карти донора?

  Flamingo написав:В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:31

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:А потім ще раз 3Д пароль карти донора?

  Flamingo написав:В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса

Ок. Дякую. Зрозумів. Це нове щось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?

Нет

А це як - карту сохранять?

Хотел перевести на приват, нажал перевести, а там появился список сохранённых карт, которые раньше сохранял, когда с них пополнял Коко. Потом нашел как ввести номер карты вручную.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це нове щось.

Ничего нового. У monobank давно так, у Привата, кажется, тоже так (не помню).
ingtrans
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