|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:31
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
А потім ще раз 3Д пароль карти донора?
Flamingo написав:
В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса
Ок. Дякую. Зрозумів. Це нове щось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31482
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:33
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: andreyiskra написав:
Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?
Нет
А це як - карту сохранять?
Хотел перевести на приват, нажал перевести, а там появился список сохранённых карт, которые раньше сохранял, когда с них пополнял Коко. Потом нашел как ввести номер карты вручную.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 848
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:41
Квесторе_поверніться написав:
Це нове щось.
Ничего нового. У monobank давно так, у Привата, кажется, тоже так (не помню).
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:55
Народ так яку відкривати дебетову ? Чи кредитку. Кредитки не дуже треба,а от % на залишок це добре завжди.
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 977
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:57
ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
Це нове щось.
Ничего нового. У monobank давно так
моня требует свв карты донора, даже сохраненной.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 20:58
Ethereum написав:
Народ так яку відкривати дебетову ? Чи кредитку. Кредитки не дуже треба,а от % на залишок це добре завжди.
Ну так если кредитка не нужно, то дебетку. Вот мне тоже не нужна кредитка, поэтому открыл дебетку. По кредитке, правда, кэшбэк за кредитные выше, чем по дебетке за свои, но мне тоже были больше нужны проценты.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:01
novichok написав: ingtrans написав: Квесторе_поверніться написав:
Це нове щось.
Ничего нового. У monobank давно так
моня требует свв карты донора, даже сохраненной.
CVV да, но никакого 3D, пароля и т.п.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:14
ingtrans написав: novichok написав: ingtrans написав:
Ничего нового. У monobank давно так
моня требует свв карты донора, даже сохраненной.
CVV да, но никакого 3D, пароля и т.п.
форвард удобней. один раз добавил карту и все. у мони надо помнить/держать под рукой свв карты донора(у меня их штук 20).ИМХО
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 січ, 2020 21:41
novichok написав:
форвард удобней. один раз добавил карту и все. у мони надо помнить/держать под рукой свв карты донора(у меня их штук 20).ИМХО
Кому что удобнее... У меня тоже забито порядка 20 карт, но думаю Вы как и я вряд ли используете все 20 карт постоянно для перебросок на моню - от силы 4-5 основных. А СВВ часто используемых карт довольно быстро запоминаются - и уже не надо зависеть от доставки смсок ОПСОСАми как у Скунса. Ну а если вдруг надо будет задействовать редко используемая карта, то не сложно и СВВ ее глянуть. Поэтому чисто в этом моменте мне Монин подход больше нравится.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3782
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 787 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17004
|2414320
|
|
|225
|41976
|
|
|15074
|2083846
|
Чет 16 січ, 2020 21:02
Ой+
|