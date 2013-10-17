RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3719372037213722>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:А потім ще раз 3Д пароль карти донора?

  Flamingo написав:В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:31

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:А потім ще раз 3Д пароль карти донора?

  Flamingo написав:В частности если "тянуть" с такой карты не надо больше вводить ни номер, ни дату, ни свв, ни ОТР "того" банка - только один OTP скунса

Ок. Дякую. Зрозумів. Це нове щось.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31482
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Здесь чтобы перевести на карту другого банка необходимо карту сначала сохранить?

Нет

А це як - карту сохранять?

Хотел перевести на приват, нажал перевести, а там появился список сохранённых карт, которые раньше сохранял, когда с них пополнял Коко. Потом нашел как ввести номер карты вручную.
andreyiskra
 
Повідомлень: 848
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Це нове щось.

Ничего нового. У monobank давно так, у Привата, кажется, тоже так (не помню).
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Народ так яку відкривати дебетову ? Чи кредитку. Кредитки не дуже треба,а от % на залишок це добре завжди.
Ethereum
 
Повідомлень: 977
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:57

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це нове щось.

Ничего нового. У monobank давно так

моня требует свв карты донора, даже сохраненной.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2054
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 20:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ethereum написав:Народ так яку відкривати дебетову ? Чи кредитку. Кредитки не дуже треба,а от % на залишок це добре завжди.

Ну так если кредитка не нужно, то дебетку. Вот мне тоже не нужна кредитка, поэтому открыл дебетку. По кредитке, правда, кэшбэк за кредитные выше, чем по дебетке за свои, но мне тоже были больше нужны проценты.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:01

  novichok написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це нове щось.

Ничего нового. У monobank давно так

моня требует свв карты донора, даже сохраненной.

CVV да, но никакого 3D, пароля и т.п.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:14

  ingtrans написав:
  novichok написав:
  ingtrans написав:Ничего нового. У monobank давно так

моня требует свв карты донора, даже сохраненной.

CVV да, но никакого 3D, пароля и т.п.

форвард удобней. один раз добавил карту и все. у мони надо помнить/держать под рукой свв карты донора(у меня их штук 20).ИМХО
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2054
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:форвард удобней. один раз добавил карту и все. у мони надо помнить/держать под рукой свв карты донора(у меня их штук 20).ИМХО
Кому что удобнее... У меня тоже забито порядка 20 карт, но думаю Вы как и я вряд ли используете все 20 карт постоянно для перебросок на моню - от силы 4-5 основных. А СВВ часто используемых карт довольно быстро запоминаются - и уже не надо зависеть от доставки смсок ОПСОСАми как у Скунса. Ну а если вдруг надо будет задействовать редко используемая карта, то не сложно и СВВ ее глянуть. Поэтому чисто в этом моменте мне Монин подход больше нравится.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 20.03.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3719372037213722>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, jay2004, kostya77, Koticoff і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1699, 1700, 1701
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17004 2414320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 21:54
tarasum
ОКСІ БАНК 1 ... 21, 22, 23
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
225 41976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 21:20
tarasum
А-Банк 1 ... 1506, 1507, 1508
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15074 2083846
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 21:02
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.