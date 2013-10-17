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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3719372037213722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Slx написав:За два дня уже два СПАМа о кредите: BISbank (в СМС - Bank BIS) и Info_Centr с Szybko Gotowka.
Ни у кого из клиентов Форварда не было такого?
Подтверждаю я есть такое дело.
Но я обычно не часто папку спам читаю)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Кому что удобнее...

Тут я больше на стороне novichok, мне подход Форварда удобнее. Карт много, с собой ношу всего несколько и те практически никогда не достаю из-за Google Pay. Ни по одной карте не помню CVV, а еще и Google Pay плохо влияет на память в плане запоминания ПИН-кодов :) CVV приходится вводить редко и почти каждый раз нужно искать CVV. А поиск CVV - это в лучшем случае открытие мобильного приложения соответствующего банка (что, например, за границей может быть не совсем удобно из-за Интернета в роуминге), а в худшем - поиск самой карты.
ingtrans
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  #<1 ... 3719372037213722
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