Подтверждаю я есть такое дело.Slx написав:За два дня уже два СПАМа о кредите: BISbank (в СМС - Bank BIS) и Info_Centr с Szybko Gotowka.
Ни у кого из клиентов Форварда не было такого?
Но я обычно не часто папку спам читаю)))
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Додано: Чет 16 січ, 2020 21:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подтверждаю я есть такое дело.
Но я обычно не часто папку спам читаю)))
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Чет 16 січ, 2020 22:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тут я больше на стороне novichok, мне подход Форварда удобнее. Карт много, с собой ношу всего несколько и те практически никогда не достаю из-за Google Pay. Ни по одной карте не помню CVV, а еще и Google Pay плохо влияет на память в плане запоминания ПИН-кодов CVV приходится вводить редко и почти каждый раз нужно искать CVV. А поиск CVV - это в лучшем случае открытие мобильного приложения соответствующего банка (что, например, за границей может быть не совсем удобно из-за Интернета в роуминге), а в худшем - поиск самой карты.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 05:44
Один наш коллега дал мне как то одновременно полезный и вредный совет: упоминать CVV или CVС в названии шаблона.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 06:46
В зашифрованому вигляді.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:27
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33
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