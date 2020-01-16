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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3720372137223723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:04

Надбавка онлайн без змін...хто казав шо вниз?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:05

  Кочевник написав:По Депозитці зміни є?

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:10

  Квесторе_поверніться написав:Надбавка онлайн без змін...хто казав шо вниз?

Как минимум на 180 дней была надбавка 1%, стала 0,75%. Возможно, по остальным срокам без изменений.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:12

  ramzes4 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Надбавка онлайн без змін...хто казав шо вниз?

Как минимум на 180 дней была надбавка 1%, стала 0,75%. Возможно, по остальным срокам без изменений.

Ви про цю надбавку. А я про онлайн з карти іншого банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прямо интересно сколько еще 15% на остаток продержится)
Мне кажется, можно уже смело до 13% снижать не теряя приток клиентов.
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:06

NDV, ну шо Ви таке говорите.
Он урядова криза може розпочатися.
Долар вверх і все вверх. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:09

  NDV написав:Прямо интересно сколько еще 15% на остаток продержится)
Мне кажется, можно уже смело до 13% снижать не теряя приток клиентов.

Я бы на вашем месте своё "кажется" делал при себе.
Vorlon
 
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