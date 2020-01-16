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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:04
Надбавка онлайн без змін...хто казав шо вниз?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:05
без змін
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:10
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:12
Ви про цю надбавку. А я про онлайн з карти іншого банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прямо интересно сколько еще 15% на остаток продержится)
Мне кажется, можно уже смело до 13% снижать не теряя приток клиентов.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:06
NDV, ну шо Ви таке говорите.
Он урядова криза може розпочатися.
Долар вверх і все вверх.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:09
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