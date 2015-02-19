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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:44
arkavs написав: arkavs написав:
Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов
Только сегодня наконец зачислили деньги на депо, которые пытался пополнить через ИБ Форварда 29 декабря. Итого - 12 дней на зачисление. Оперативный тут ИБ!
Перезвонили с банка. Извинились. Вернули проценты за время блока.
Как тут кто-то уже писал - "Сотрудничество с банком становиться быть приятным"
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:27
Квесторе_поверніться написав: artem_1515 написав:
а на вас оформил карты для жены
Здоровячка Вашій половинці і Всій Родині.
Всіх гараздів на довгі роки.
Спасибо! Взаимно!
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:49
Vorlon написав: NDV написав:
Прямо интересно сколько еще 15% на остаток продержится)
Мне кажется, можно уже смело до 13% снижать не теряя приток клиентов.
Я бы на вашем месте своё "кажется" делал при себе.
Я бы на вашем месте оставался на своем месте.
Квесторе_поверніться написав:NDV
, ну шо Ви таке говорите.
Он урядова криза може розпочатися.
Долар вверх і все вверх.
Ваши слова да соросу в уши)
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