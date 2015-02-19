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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3721372237233724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 430
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:44

  arkavs написав:
  arkavs написав:Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов

Только сегодня наконец зачислили деньги на депо, которые пытался пополнить через ИБ Форварда 29 декабря. Итого - 12 дней на зачисление. Оперативный тут ИБ! :evil:

Перезвонили с банка. Извинились. Вернули проценты за время блока.
Как тут кто-то уже писал - "Сотрудничество с банком становиться быть приятным" :wink:
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:27

  Квесторе_поверніться написав:
  artem_1515 написав:а на вас оформил карты для жены

Здоровячка Вашій половинці і Всій Родині.
Всіх гараздів на довгі роки.


Спасибо! Взаимно! :wink:
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:49

  Vorlon написав:
  NDV написав:Прямо интересно сколько еще 15% на остаток продержится)
Мне кажется, можно уже смело до 13% снижать не теряя приток клиентов.

Я бы на вашем месте своё "кажется" делал при себе.


Я бы на вашем месте оставался на своем месте.

  Квесторе_поверніться написав:NDV, ну шо Ви таке говорите.
Он урядова криза може розпочатися.
Долар вверх і все вверх. :)


Ваши слова да соросу в уши)
NDV
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Повідомлень: 122
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Подякував: 27 раз.
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