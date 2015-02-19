Хтось в курсі що там Форвард підшаманив із змінами?
https://news.finance.ua/ua/news/-/46322 ... nk-forvard
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:42
Хтось в курсі що там Форвард підшаманив із змінами?
https://news.finance.ua/ua/news/-/46322 ... nk-forvard
+50грн !
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:49
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как нал закидывать на дебетку, через моно? Или есть терминалы без комиса?
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:33
mihasik
Через банкомат можно, терминалы вроде тоже были без комиссии, но не пробовал
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:41
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:46
Гасити в 0.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:07
Сейчас у них акция есть вроде по бескомиссионному снятию (без грейса конечно).
И в тарифах, как выше сказали, без комисса (но и без грейса).
Поэтому если загасить в ноль, то попадалово будет символическим. По идее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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