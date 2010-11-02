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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3723372437253726>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 430
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:42

Хтось в курсі що там Форвард підшаманив із змінами?

https://news.finance.ua/ua/news/-/46322 ... nk-forvard
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:48

  mihasik написав:паспорт, код достаточно

:!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:49

  andreyiskra написав:Я протупил. Перевел деньги человеку на приват со своей кредитки Коко. А надо было с дебетки. Сколько я потерял? В выписке не понятно ничего.


...тем и живут

попробуйте бота Телеграм, там более подробная инфа
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как нал закидывать на дебетку, через моно? Или есть терминалы без комиса?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:33

mihasik

Через банкомат можно, терминалы вроде тоже были без комиссии, но не пробовал
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:41

  Vorlon написав:
  mihasik написав:паспорт, код достаточно

:!:

анкета на дебетку и кредитку одинаковая :mrgreen:
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:46

  andreyiskra написав:Написано что льготный период распространяется только на покупки в торговой сети и интернет. Как мне остаться в льготном периоде из-за этого перевода?

Гасити в 0.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:07

  greenozon написав:andreyiskra

це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%

Сейчас у них акция есть вроде по бескомиссионному снятию (без грейса конечно).
И в тарифах, как выше сказали, без комисса (но и без грейса).
Поэтому если загасить в ноль, то попадалово будет символическим. По идее :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 04:01

  greenozon написав:Хтось в курсі що там Форвард підшаманив із змінами?
https://news.finance.ua/ua/news/-/46322 ... nk-forvard

- встановлення комісійної винагороди за зарахування додаткового внеску на Депозитний рахунок.

Непонятно для кого винагорода: для вкладчика или для банка? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:00

lubopytnaya

от це так ФІНТ ушамі!!!
ай да барсік, ай да молодець

:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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