Возможно вы и правы, но по дебетке можно дать просто свой второй телефон и по нему не будут перезванивать + дебетку без проблем дают без официального трудоустройства. Так что по дебетке это вовсе не гестапо, а так небольшой опрос для проформы при "вступлении в пионэры" типа что такое 19 мая, какого цвета галстук и т.п.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Загасил. 1. Теперь ждать понедельника чтобы повелось по счету? 2. Или можно сразу тратить кредитные? 3. Льготный период начинает отсчитываться заново? 4. Все что потрачу в январе необходимо вернуть до РД 24.02? 5. За эти пару дней после перевода кредитных и до погашения в ноль мне насчитают 48% годовых на сумму перевода?
Загасил. 1. Теперь ждать понедельника чтобы повелось по счету? 2. Или можно сразу тратить кредитные? 3. Льготный период начинает отсчитываться заново? 4. Все что потрачу в январе необходимо вернуть до РД 24.02? 5. За эти пару дней после перевода кредитных и до погашения в ноль мне насчитают 48% годовых на сумму перевода?
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Flamingo, т.е. я был в грейсе, тратил на продукты и кафе, потом два дня назад сделал перевод и - опа, я не в грейсе и сразу попал на 0,13 в день на все траты? В конце месяца будет в выписке % за пользование или в РД? Вообще выписка у них мутная.