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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3723372437253726

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 430
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:49

  J написав:
  mihasik написав:паспорт, код достаточно


анкета на дебетку и кредитку одинаковая :mrgreen:

Возможно вы и правы, но по дебетке можно дать просто свой второй телефон и по нему не будут перезванивать + дебетку без проблем дают без официального трудоустройства. Так что по дебетке это вовсе не гестапо, а так небольшой опрос для проформы при "вступлении в пионэры" типа что такое 19 мая, какого цвета галстук и т.п. ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:18

  Квесторе_поверніться написав:Гасити в 0.

Загасил.
1. Теперь ждать понедельника чтобы повелось по счету?
2. Или можно сразу тратить кредитные?
3. Льготный период начинает отсчитываться заново?
4. Все что потрачу в январе необходимо вернуть до РД 24.02?
5. За эти пару дней после перевода кредитных и до погашения в ноль мне насчитают 48% годовых на сумму перевода?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, страховки по Коко дебет отключаются?
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:48

  greenozon написав:andreyiskra

це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%

Та нет, там всего 0,13% в день - чистые понты за обучение ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 09:49

  ROLF написав:Подскажите, страховки по Коко дебет отключаются?

Ну ее как бы и подключать не должны, отключается даже у кредитки
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:02

  andreyiskra написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гасити в 0.

Загасил.
1. Теперь ждать понедельника чтобы повелось по счету?
2. Или можно сразу тратить кредитные?
3. Льготный период начинает отсчитываться заново?
4. Все что потрачу в январе необходимо вернуть до РД 24.02?
5. За эти пару дней после перевода кредитных и до погашения в ноль мне насчитают 48% годовых на сумму перевода?

Розділ 5.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... obsluh.pdf
Чи знаходите Ви там відповіді?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите, может кто знает какой МСС код во Флай Кидс в Харькове в Магелане попадает в категорию развлечений!?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:40

  Stringer написав:
  greenozon написав:andreyiskra

це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%

Та нет, там всего 0,13% в день - чистые понты за обучение ;-)

Начисляют 0,13 в день от всех трат или на тот долбаный перевод? Было около 3000 трат в сети торговой и 853 перевода.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:46

  andreyiskra написав:
  Stringer написав:Та нет, там всего 0,13% в день - чистые понты за обучение ;-)

Начисляют 0,13 в день от всех трат или на тот долбаный перевод? Было около 3000 трат в сети торговой и 853 перевода.

Судя по тому что вам надо гасиЦЦа в ноль - это значит что вы не в грейсе полностью, значит с большой долей вероятности и 0,13% начисляют на всю сумму
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo, т.е. я был в грейсе, тратил на продукты и кафе, потом два дня назад сделал перевод и - опа, я не в грейсе и сразу попал на 0,13 в день на все траты?
В конце месяца будет в выписке % за пользование или в РД?
Вообще выписка у них мутная.
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