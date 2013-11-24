andreyiskra написав:Flamingo, т.е. я был в грейсе, тратил на продукты и кафе, потом два дня назад сделал перевод и - опа, я не в грейсе и сразу попал на 0,13 в день на все траты? В конце месяца будет в выписке % за пользование или в РД? Вообще выписка у них мутная.
Нет, только на сумму перевода, остальное в льготном, но чтобы прекратить начисление процентов карта выводится в ноль, потому что вначале погашаются торговые операции. После рд, через 1-2 дня, сформируется омп и спишутся проценты - отдельно за торговые операции, копейка, может две, и отдельно за те пять дней, со дня перевода до понедельника включительно, на сумму 853.
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andreyiskra написав:Flamingo, т.е. я был в грейсе, тратил на продукты и кафе, потом два дня назад сделал перевод и - опа, я не в грейсе и сразу попал на 0,13 в день на все траты? В конце месяца будет в выписке % за пользование или в РД? Вообще выписка у них мутная.
Нет, только на сумму перевода, остальное в льготном, но чтобы прекратить начисление процентов карта выводится в ноль, потому что вначале погашаются торговые операции. После рд, через 1-2 дня, сформируется омп и спишутся проценты - отдельно за торговые операции, копейка, может две, и отдельно за те пять дней, со дня перевода до понедельника включительно, на сумму 853.
Виглядає в РД нарахують біля 6 грн % за користування кредитним лімітом (за 853 що 5 днів було непогашено). І ці 6 грн не будуть в пільговому періоді. Про них слід памятати.
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Коллеги, подскажите как она на практике и какие дальше действия: есть кредитка, примата, моно и А, сегодня пошел для коллекции открыть коко кредитка и тут...отлуп, начислили аж 0 на кредит, какие действия и когда подавать новую заявку???
melkh написав:Коллеги, подскажите как она на практике и какие дальше действия: есть кредитка, примата, моно и А, сегодня пошел для коллекции открыть коко кредитка и тут...отлуп, начислили аж 0 на кредит, какие действия и когда подавать новую заявку???
Картку юзати за кльовану вигоду. Коли можна подавати челобитну щоб ліміт налили - не знаю.
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бувалі колеги радили не забирати карту - тоді банк зашевелиться і буде магія
ні, я й не забирав, нах треба 0-вка, далі користуюся тим, що маю, спробую подавати через місяць, а через сайт не можна, там теж бачив можна замовити чи тільки через менеджера??? Просив 25, може спробувати 1 раз меньше?