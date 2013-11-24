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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3725372637273728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 430
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:16

  andreyiskra написав:Flamingo, т.е. я был в грейсе, тратил на продукты и кафе, потом два дня назад сделал перевод и - опа, я не в грейсе и сразу попал на 0,13 в день на все траты?
В конце месяца будет в выписке % за пользование или в РД?
Вообще выписка у них мутная.

Нет, только на сумму перевода, остальное в льготном, но чтобы прекратить начисление процентов карта выводится в ноль, потому что вначале погашаются торговые операции.
После рд, через 1-2 дня, сформируется омп и спишутся проценты - отдельно за торговые операции, копейка, может две, и отдельно за те пять дней, со дня перевода до понедельника включительно, на сумму 853.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 11:56

Здесь кто-то пробовал оплачивать коммунальные через приложение - квитанции есть?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Здесь кто-то пробовал оплачивать коммунальные через приложение - квитанции есть?
Да, квитанции есть.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:49

  Stringer написав:
  andreyiskra написав:Flamingo, т.е. я был в грейсе, тратил на продукты и кафе, потом два дня назад сделал перевод и - опа, я не в грейсе и сразу попал на 0,13 в день на все траты?
В конце месяца будет в выписке % за пользование или в РД?
Вообще выписка у них мутная.

Нет, только на сумму перевода, остальное в льготном, но чтобы прекратить начисление процентов карта выводится в ноль, потому что вначале погашаются торговые операции.
После рд, через 1-2 дня, сформируется омп и спишутся проценты - отдельно за торговые операции, копейка, может две, и отдельно за те пять дней, со дня перевода до понедельника включительно, на сумму 853.

Виглядає в РД нарахують біля 6 грн % за користування кредитним лімітом (за 853 що 5 днів було непогашено). І ці 6 грн не будуть в пільговому періоді. Про них слід памятати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:55

Коллеги, подскажите как она на практике и какие дальше действия: есть кредитка, примата, моно и А, сегодня пошел для коллекции открыть коко кредитка и тут...отлуп, начислили аж 0 на кредит, какие действия и когда подавать новую заявку???
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:59

  melkh написав:Коллеги, подскажите как она на практике и какие дальше действия: есть кредитка, примата, моно и А, сегодня пошел для коллекции открыть коко кредитка и тут...отлуп, начислили аж 0 на кредит, какие действия и когда подавать новую заявку???

Картку юзати за кльовану вигоду.
Коли можна подавати челобитну щоб ліміт налили - не знаю. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:00

melkh

бувалі колеги радили не забирати карту - тоді банк зашевелиться і буде магія :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:бувалі колеги радили не забирати карту - тоді банк зашевелиться і буде магія

Так уже, похоже, взял же.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:03

  ingtrans написав:
  greenozon написав:бувалі колеги радили не забирати карту - тоді банк зашевелиться і буде магія

Так уже, похоже, взял же.

Закрити і відкрити тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY З +100 грн грязними. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:06

  greenozon написав:melkh

бувалі колеги радили не забирати карту - тоді банк зашевелиться і буде магія :)

ні, я й не забирав, нах треба 0-вка, далі користуюся тим, що маю, спробую подавати через місяць, а через сайт не можна, там теж бачив можна замовити чи тільки через менеджера??? Просив 25, може спробувати 1 раз меньше?
melkh
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