На кредитний комітет впливу не маю...а навіть якби і мав то не тиснув би...по дрібницях.
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бувалі колеги радили не забирати карту - тоді банк зашевелиться і буде магія
ні, я й не забирав, нах треба 0-вка, далі користуюся тим, що маю, спробую подавати через місяць, а через сайт не можна, там теж бачив можна замовити чи тільки через менеджера??? Просив 25, може спробувати 1 раз меньше?
По интернету только предварительный заказ, для получения кешбека, оформлять все равно нужно топать в отделение
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Квесторе_поверніться написав: І ці 6 грн не будуть в пільговому періоді. Про них слід памятати.
Ну я не совсем в ноль загасил, а на 70 грн больше с перепугу. Теперь ждать списания 6 грн после РД и вперёд дальше тратить кредитные?
Тут же кишмиш слід рубати. Якщо ці дні до 24 січня не хочете рубати кишмиш, моможете почекати. А 24 спишеться 6 грн із своїх - все Ок. Ви повністю у всіх тратах в пільговому періоді. Тоді витрачаєте свої і на кредитні ще до 31 січня щось вдасться зрубати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.