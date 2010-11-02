возможен, но надо знать "тропкі"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 07:45
возможен, но надо знать "тропкі"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 19 січ, 2020 08:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
Додано: Нед 19 січ, 2020 08:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
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