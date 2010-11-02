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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 07:45
proftpd66 написав:
обмен возможет между картами usd/гривна Коко дебит?
лимит не заявлен на такие операции?
возможен, но надо знать "тропкі"
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greenozon
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Додано: Нед 19 січ, 2020 08:13
А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
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ROLF
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Додано: Нед 19 січ, 2020 08:58
greenozon написав:
надо знать "тропкі"
в строжайшем секрете?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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postal-crazy
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Додано: Нед 19 січ, 2020 09:22
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:andreyiskra
це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%
Сейчас у них акция есть вроде по бескомиссионному снятию (без грейса конечно).
И в тарифах, как выше сказали, без комисса (но и без грейса).
Поэтому если загасить в ноль, то попадалово будет символическим. По идее
Если была личная смс об этой акции
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