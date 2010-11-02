|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 07:45
proftpd66 написав:
обмен возможет между картами usd/гривна Коко дебит?
лимит не заявлен на такие операции?
возможен, но надо знать "тропкі"
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7253
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 08:13
А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 08:58
greenozon написав:
надо знать "тропкі"
в строжайшем секрете?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
-
postal-crazy
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 18.12.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 09:22
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:andreyiskra
це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%
Сейчас у них акция есть вроде по бескомиссионному снятию (без грейса конечно).
И в тарифах, как выше сказали, без комисса (но и без грейса).
Поэтому если загасить в ноль, то попадалово будет символическим. По идее
Если была личная смс об этой акции
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4273
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:55
ROLF написав:
А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
На день списання.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1251
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 12:40
Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?
-
amator2020
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.01.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 січ, 2020 13:06
amator2020 написав:
Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?
заказал 18 декабря, привезли 23-го, карту активировали 3-го января. Город Днепр.
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1994
|625615
|
|
|5845
|777538
|
|
|739
|102468
|
|