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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3726372737283729

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 430
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 07:45

  proftpd66 написав:обмен возможет между картами usd/гривна Коко дебит?
лимит не заявлен на такие операции?

возможен, но надо знать "тропкі"
:D
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:надо знать "тропкі"
в строжайшем секрете?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:22

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:andreyiskra

це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%

Сейчас у них акция есть вроде по бескомиссионному снятию (без грейса конечно).
И в тарифах, как выше сказали, без комисса (но и без грейса).
Поэтому если загасить в ноль, то попадалово будет символическим. По идее :)

Если была личная смс об этой акции
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:55

  ROLF написав:А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?

На день списання.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:06

  amator2020 написав:Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?


заказал 18 декабря, привезли 23-го, карту активировали 3-го января. Город Днепр.
Hack-Stock
 
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