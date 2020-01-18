Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Нед 19 січ, 2020 07:45
proftpd66 написав:
обмен возможет между картами usd/гривна Коко дебит?
лимит не заявлен на такие операции?
возможен, но надо знать "тропкі"
greenozon
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Додано: Нед 19 січ, 2020 08:13
А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
ROLF
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Додано: Нед 19 січ, 2020 08:58
greenozon написав:
надо знать "тропкі"
в строжайшем секрете?
http://lx4.me/c/keSU8NUW за оформлення картки КОКО- Бонус 100грн. і 50грн.
postal-crazy
Повідомлень: 155
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Додано: Нед 19 січ, 2020 09:22
Вкладчик1234 написав: greenozon написав: andreyiskra
це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%
Сейчас у них акция есть вроде по бескомиссионному снятию (без грейса конечно).
И в тарифах, как выше сказали, без комисса (но и без грейса).
Поэтому если загасить в ноль, то попадалово будет символическим. По идее
Если была личная смс об этой акции
guntherhouse777
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Додано: Нед 19 січ, 2020 11:55
ROLF написав:
А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
На день списання.
Кочевник
Повідомлень: 1252
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Додано: Нед 19 січ, 2020 12:40
Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?
amator2020
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Додано: Нед 19 січ, 2020 13:06
amator2020 написав:
Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?
заказал 18 декабря, привезли 23-го, карту активировали 3-го января. Город Днепр.
Hack-Stock
Повідомлень: 375
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:21
Hack-Stock Доставка бесплатная?
ishvara
Повідомлень: 1493
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Додано: Нед 19 січ, 2020 16:24
ishvara написав: Hack-Stock
Доставка бесплатная?
Не просто безкоштовно а ще платять 50 чи 100 грн грязними, якщо замовляти тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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THB
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