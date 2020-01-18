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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3727372837293730>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 430
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 430
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 07:45

  proftpd66 написав:обмен возможет между картами usd/гривна Коко дебит?
лимит не заявлен на такие операции?

возможен, но надо знать "тропкі"
:D
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:надо знать "тропкі"
в строжайшем секрете?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:22

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:andreyiskra

це аналогічно ніби ви зняли кред. кошти із банкомату
треба розуміти 4%

Сейчас у них акция есть вроде по бескомиссионному снятию (без грейса конечно).
И в тарифах, как выше сказали, без комисса (но и без грейса).
Поэтому если загасить в ноль, то попадалово будет символическим. По идее :)

Если была личная смс об этой акции
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:55

  ROLF написав:А по какому курсу происходит конвертация ,на день оплаты или списания?

На день списання.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 12:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?
amator2020
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 13:06

  amator2020 написав:Добрый день!Хотелось бы оформить дебетовую ко-ко карту с доставкой на дом. Может кто-то сталкивался с доставкой,как долго карту будут доставлять?


заказал 18 декабря, привезли 23-го, карту активировали 3-го января. Город Днепр.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:21

Hack-Stock Доставка бесплатная?
ishvara
 
Повідомлень: 1493
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:24

  ishvara написав:Hack-Stock Доставка бесплатная?

Не просто безкоштовно а ще платять 50 чи 100 грн грязними, якщо замовляти тут
http://lx4.me/c/FCtDnKyY :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:29

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Хтось в курсі що там Форвард підшаманив із змінами?
https://news.finance.ua/ua/news/-/46322 ... nk-forvard

- встановлення комісійної винагороди за зарахування додаткового внеску на Депозитний рахунок.

Непонятно для кого винагорода: для вкладчика или для банка? :D

Так а что все пропустили эти новости? Пополнение депо с комисом? Или что это вообще :?:
THB
 
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