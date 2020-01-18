THB, це банка прописала право встановити такий коміс.
Там ще куча різних обмежень що можуть встановити на поповнення.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:37
THB, це банка прописала право встановити такий коміс.
Там ще куча різних обмежень що можуть встановити на поповнення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:56
Возможность забанить пополнения при необходимости.
Сегодня пополнял без комис.
|