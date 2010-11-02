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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3727372837293730

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 431
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 431
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:37

THB, це банка прописала право встановити такий коміс.
Там ще куча різних обмежень що можуть встановити на поповнення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 16:56

  THB написав:
  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Хтось в курсі що там Форвард підшаманив із змінами?
https://news.finance.ua/ua/news/-/46322 ... nk-forvard

- встановлення комісійної винагороди за зарахування додаткового внеску на Депозитний рахунок.

Непонятно для кого винагорода: для вкладчика или для банка? :D

Так а что все пропустили эти новости? Пополнение депо с комисом? Или что это вообще :?:

Возможность забанить пополнения при необходимости.
Сегодня пополнял без комис.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 17:53

Оформлял только что заявку, выскочило окошко: "100 грн после первой операции по карте + 100 грн, если первая операция безналичная". Это как понимать? Если я просто пополню ее с другой карты, это будет безналичной операцией?
И еще: посмотрел тарифы: Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» - 15 грн.
Это они автоматом подключают?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:02

  ishvara написав:Оформлял только что заявку, выскочило окошко: "100 грн после первой операции по карте + 100 грн, если первая операция безналичная". Это как понимать? Если я просто пополню ее с другой карты, это будет безналичной операцией?
И еще: посмотрел тарифы: Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» - 15 грн.
Это они автоматом подключают?

Нет, нужна именно первая покупка на сумму от 100 грн.
Страховка отключается
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:09

Stringer Благодарю.
То есть мне нужно пополнить карту, потом купить что-то (через интернет или можно просто расплатиться картой?) от 100 грн и получаю 100+100 грн?
Отключение через горячку или при оформлении?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 18:47

Народ, подскажите, 1. Коко дебетовая открывается только в UAH?
2. От страховки, смс и др. платных услуг можно отказаться при открытии КОдебит?
3.Какой кешбек начисляется в неакцонное время (супермаркеты и т.д.).
4. Какая мин. выплата кешбека?

Спасибо.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 19:52

  freelanc написав:Народ, подскажите, 1. Коко дебетовая открывается только в UAH?
2. От страховки, смс и др. платных услуг можно отказаться при открытии КОдебит?
3.Какой кешбек начисляется в неакцонное время (супермаркеты и т.д.).
4. Какая мин. выплата кешбека?

Спасибо.

1. так
2. так
3. Програма кльована вигода
4. 5 грн
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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