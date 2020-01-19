THB, це банка прописала право встановити такий коміс.
Там ще куча різних обмежень що можуть встановити на поповнення.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:37
THB, це банка прописала право встановити такий коміс.
Там ще куча різних обмежень що можуть встановити на поповнення.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 16:56
Возможность забанить пополнения при необходимости.
Сегодня пополнял без комис.
Додано: Нед 19 січ, 2020 17:53
Оформлял только что заявку, выскочило окошко: "100 грн после первой операции по карте + 100 грн, если первая операция безналичная". Это как понимать? Если я просто пополню ее с другой карты, это будет безналичной операцией?
И еще: посмотрел тарифы: Щомісячна страхова премія за Програму страхування фінансових
ризиків «Захист від шахрайства» - 15 грн.
Это они автоматом подключают?
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:02
Нет, нужна именно первая покупка на сумму от 100 грн.
Страховка отключается
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:09
Stringer Благодарю.
То есть мне нужно пополнить карту, потом купить что-то (через интернет или можно просто расплатиться картой?) от 100 грн и получаю 100+100 грн?
Отключение через горячку или при оформлении?
Додано: Нед 19 січ, 2020 18:47
Народ, подскажите, 1. Коко дебетовая открывается только в UAH?
2. От страховки, смс и др. платных услуг можно отказаться при открытии КОдебит?
3.Какой кешбек начисляется в неакцонное время (супермаркеты и т.д.).
4. Какая мин. выплата кешбека?
Спасибо.
Додано: Нед 19 січ, 2020 19:52
1. так
2. так
3. Програма кльована вигода
4. 5 грн
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 січ, 2020 21:11
Вы реально, кхм, заспамили. Добавьте ее в подпись с указанием как вам только нравится и кому нужно - увидит, можете "см. в подпись" добавлять. Ну а если боитесь, что жаргон Ваш не поймут в подписи, так может вывод сделаете и подпись измените.
Додано: Нед 19 січ, 2020 23:07
спамерів - НА ГІЛЯКУ!!!
+50грн !
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