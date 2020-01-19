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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:33
упс
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 20 січ, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:04
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:18
В смысле после заполнения заявки в отделении можно не ждать решения, а заказать доставку?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:25
По 80.5 грн чистими двічі має бути, але зараз вітальний можуть за свої вже й не заплатити, бо в Кльованій вигоді тепер прописано, що платять тільки за покупки кредитними коштами. Доречі, за рефкою платять після покупки, а вітальний з усім календарним КБ аж.
Ще пильнуйте, щоб страхівок (усього їх дві) не було підключено одразу при випуску, бо через КЦ не вимикають їх, а лише через відділення.
Нагадую також, що СМС лишайте увімкненим, а для їх безоплатності перемкніть у додатку на ПУШ.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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