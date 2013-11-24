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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 09:33
упс
Востаннє редагувалось Stringer
в Пон 20 січ, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:04
Amid написав:Квесторе_поверніться
Подскажите, а кредитную КОКО тоже доставляют курьером или только дебетку?
Обе доставляют. Проверено лично.
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ramzes4
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:18
ramzes4 написав: Amid написав:Квесторе_поверніться
Подскажите, а кредитную КОКО тоже доставляют курьером или только дебетку?
Обе доставляют. Проверено лично.
В смысле после заполнения заявки в отделении можно не ждать решения, а заказать доставку?
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:25
ramzes4
И обе можно заказать дистанционнно, без посещения отделения?
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Amid
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:25
ishvara написав:Stringer
Благодарю.
То есть мне нужно пополнить карту, потом купить что-то (через интернет или можно просто расплатиться картой?) от 100 грн и получаю 100+100 грн?
Отключение через горячку или при оформлении?
По 80.5 грн чистими двічі має бути, але зараз вітальний можуть за свої вже й не заплатити, бо в Кльованій вигоді тепер прописано, що платять тільки за покупки кредитними коштами. Доречі, за рефкою платять після покупки, а вітальний з усім календарним КБ аж.
Ще пильнуйте, щоб страхівок (усього їх дві) не було підключено одразу при випуску, бо через КЦ не вимикають їх, а лише через відділення.
Нагадую також, що СМС лишайте увімкненим, а для їх безоплатності перемкніть у додатку на ПУШ.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: Пон 20 січ, 2020 10:46
Amid написав:ramzes4
И обе можно заказать дистанционнно, без посещения отделения?
Да. Обе можно заказать дистанционно, без посещения отделения.
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ramzes4
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:24
А отказаться от страховки на каком этапе нужно? На самом первом или перед приходом курьера?
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ishvara
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:41
ishvara написав:
А отказаться от страховки на каком этапе нужно? На самом первом или перед приходом курьера?
На первом этапе - оформления по телефону. Предлагают только одну из страховок, не настаивают на ее подключении.
Теоретически вам позвонят 4 раза:
1) для оформления;
2) андеррайтинг для проверки указанных на этапе 1 данных и задаст свои вопросы;
3) сообщат положительное решение об установлении лимита;
4) курьер в день доставки.
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Додано: Пон 20 січ, 2020 12:54
ramzes4 Ничего не предлагали на первом этапе. Или страховка только для кредиток?
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ishvara
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Додано: Пон 20 січ, 2020 13:15
ishvara написав:ramzes4
Ничего не предлагали на первом этапе. Или страховка только для кредиток?
Для кредитки предлагали какую-ту из двух страховок - отказался. Для дебетки даже не предлагали.
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