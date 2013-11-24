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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3729373037313732>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 431
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 431
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 09:33

упс
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 20 січ, 2020 10:16, всього редагувалось 1 раз.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:04

  Amid написав:Квесторе_поверніться
Подскажите, а кредитную КОКО тоже доставляют курьером или только дебетку?

Обе доставляют. Проверено лично.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:18

  ramzes4 написав:
  Amid написав:Квесторе_поверніться
Подскажите, а кредитную КОКО тоже доставляют курьером или только дебетку?

Обе доставляют. Проверено лично.

В смысле после заполнения заявки в отделении можно не ждать решения, а заказать доставку?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:25

ramzes4
И обе можно заказать дистанционнно, без посещения отделения?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:25

  ishvara написав:Stringer Благодарю.
То есть мне нужно пополнить карту, потом купить что-то (через интернет или можно просто расплатиться картой?) от 100 грн и получаю 100+100 грн?
Отключение через горячку или при оформлении?

По 80.5 грн чистими двічі має бути, але зараз вітальний можуть за свої вже й не заплатити, бо в Кльованій вигоді тепер прописано, що платять тільки за покупки кредитними коштами. Доречі, за рефкою платять після покупки, а вітальний з усім календарним КБ аж.

Ще пильнуйте, щоб страхівок (усього їх дві) не було підключено одразу при випуску, бо через КЦ не вимикають їх, а лише через відділення.

Нагадую також, що СМС лишайте увімкненим, а для їх безоплатності перемкніть у додатку на ПУШ.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:46

  Amid написав:ramzes4
И обе можно заказать дистанционнно, без посещения отделения?

Да. Обе можно заказать дистанционно, без посещения отделения.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:24

А отказаться от страховки на каком этапе нужно? На самом первом или перед приходом курьера?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:41

  ishvara написав:А отказаться от страховки на каком этапе нужно? На самом первом или перед приходом курьера?

На первом этапе - оформления по телефону. Предлагают только одну из страховок, не настаивают на ее подключении.
Теоретически вам позвонят 4 раза:
1) для оформления;
2) андеррайтинг для проверки указанных на этапе 1 данных и задаст свои вопросы;
3) сообщат положительное решение об установлении лимита;
4) курьер в день доставки.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 12:54

ramzes4 Ничего не предлагали на первом этапе. Или страховка только для кредиток?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:15

  ishvara написав:ramzes4 Ничего не предлагали на первом этапе. Или страховка только для кредиток?

Для кредитки предлагали какую-ту из двух страховок - отказался. Для дебетки даже не предлагали.
ramzes4
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