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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3730373137323733>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 432
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:41

  swan forever написав:Звонил на горячку, шоб выяснить методику расчётов за рубежом. Имеется в виду Чехия, Польша и так далее, где не зона евро. После пяти минут общения понял, шо барышня у трубки знает не больше моего...
Мне повезло или за кордоном нет смысла рассчитываться Цыпой?

Мпс сконвертирует местную валюту в доллар и выставит банку, банк продаст вам доллар по своему курсу для карт- смотреть на сайте. Курс на день списания, а не авторизации
Востаннє редагувалось Stringer в Пон 20 січ, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Мне повезло или за кордоном нет смысла рассчитываться Цыпой?

Может быть смысл, например, по кэшбэчным категориям. Я рассчитывался в Польше. Курс в итоге вышел даже лучше, чем по monobank, плюс должен быть кэшбэк.

И да, перед выездом не забудьте сообщить банку о том, что будете пользоваться картой за границей.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:00

  Amid написав:ramzes4
И обе можно заказать дистанционнно, без посещения отделения?

Так. Можна дистанційно тут http://lx4.me/c/FCtDnKyY
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:04

  ingtrans написав:
  swan forever написав:Мне повезло или за кордоном нет смысла рассчитываться Цыпой?

Может быть смысл, например, по кэшбэчным категориям. Я рассчитывался в Польше. Курс в итоге вышел даже лучше, чем по monobank, плюс должен быть кэшбэк.

И да, перед выездом не забудьте сообщить банку о том, что будете пользоваться картой за границей.


Я платил за границей и ничего не сообщал, ни для карт форварда, ни для карт других банков. Если планируете снимать налик или делать покупки на крупные суммы, или едите в опасные страны то конечно стоит сообщить.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:06

  Квесторе_поверніться написав:Можна дистанційно тут http://lx4.me/c/NaFigNaDo

См. здесь.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  antey718 написав:Я платил за границей и ничего не сообщал, ни для карт форварда, ни для карт других банков. Если планируете снимать налик или делать покупки на крупные суммы, или едите в опасные страны то конечно стоит сообщить.

Я не сообщал, хотя и пытался сообщить через бот (там есть такая функциональность). В итоге карту заблокировали при первой же оплате в Польше. Оплата-то прошла, но пришлось связываться с банком, чтобы разблокировать карту. Сумма операции была 98 злотых.

Да, через бот не получалось, потому что-то там у них не было подвязано к моему номеру телефона. В поддержке подправили и теперь могу сообщить об использовании карты за границей из бота в Telegram.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вже писав, в мене в Угорщині на різдвяних канікулах курс вийшов гірший за погану Альфу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:17

Кум поповнював Депозитку через касу.
Касирка доложила шо за поповнення кредитки через касу коміс 40 грн. :(
Правда?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:Вже писав, в мене в Угорщині на різдвяних канікулах курс вийшов гірший за погану Альфу.

Курсы в Форварде обычно неплохие, но на рождественских каникулах были неадекватные курсы. Возможно, Вы попали как раз на этот период. Я платил 8.01, оплата прошла 09.01 по курсу 6.3554 грн/злотый, в то время как у monobank 08.01 оплата проходила примерно по 6,4038, а 09.01 (вечером) - 6,4506. Ну и по Форварду должен бы быть кэшбэк 7%.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:27

  Кочевник написав:Вже писав, в мене в Угорщині на різдвяних канікулах курс вийшов гірший за погану Альфу.


Было такое дело, на новогодние праздники они поставили неадекватную маржу.
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